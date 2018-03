China tenta evitar tragédia retirando água de lago do terremoto Tropas chinesas amenizaram neste sábado a pressão no chamado "lago de terremoto" que ameaça centenas de milhares de pessoas, retirando a água para uma represa artificial. O terremoto do dia 12 de maio teve como epicentro a província de Sichuan e matou mais de 69 mil pessoas, causando também deslizamentos de terra que bloquearam rios e criaram mais de 30 lagos, aumentando os temores de enchentes letais, se as novas "represas" se romperem. Centenas de soldados foram mobilizados para cavar um canal e retirar água do lago de Tangjiashan, o maior deles. No começo deste sábado, parte da água começou a fluir e as autoridades pareceram aliviadas. "Não vemos qualquer perigo às partes mais baixas no momento", afirmou à Reuters Hu Peng, uma autoridade no centro de comando que supervisiona o esforço para conter os lagos. "Estamos prestando muita atenção, mas por enquanto a vazão não indica ameaça alguma". Mas um lago em Majingxiang rompeu-se na sexta-feira, espalhando uma corrente de pedras e cascalho em uma área de 500 metros, causando o bloqueio de uma estrada. Um trabalhador de construção afirmou que ele e outros colegas se dirigiram para terras mais altas para salvar suas vidas quando o lago que eles tentavam aliviar rompeu uma barreira formada por um deslizamento no terremoto. "Estávamos desviando água por um canal, mas ele repentinamente cedeu, houve um estrondo e subimos para a parte alta da colina", afirmou Chen Youfu enquanto fumava um cigarro e olhava para a destruição.