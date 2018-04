China testa sistema de interceptação de mísseis A China informou hoje que testou com sucesso um sistema de interceptação de mísseis. "Este teste é defensivo por natureza, não tem como alvo qualquer outro país e é consistente com a política de defesa nacional da China", disse a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores Jiang Yu. Segundo analistas, esta é uma demonstração da capacidade avançada de defesa aérea chinesa.