China testa tecnologia militar para interceptar mísseis

A China realizou com sucesso um teste de tecnologia militar para interceptar mísseis de médio alcance, informou nesta terça-feira, 12, a agência oficial de notícias Xinhua.

De acordo com o Ministério de Assuntos Exteriores, "se trata de um teste defensivo que não está dirigido a nenhum país" e "foi atingido o objetivo esperado".

O teste acontece após uma intensificação das tensões entre Taiwan e China, depois que os EUA confirmaram há menos de uma semana a venda à ilha um pacote de equipamentos militares avaliado em US$ 6,5 bilhões, que inclui mísseis Patriot PAC-III.

Além disso, Taipé anunciou ontem que planeja comprar oito fragatas tipo Perry dos EUA, e espera que Washington as equipe com os sistemas de combate Aegis, que incluem computadores, radares e mísseis com capacidade para atacar vários alvos simultâneos.

Desde a posse de seu presidente Ma Ying-jeou, em maio de 2008, Taiwan lançou uma campanha de diminuição da tensão e aproximação da China. No entanto, considera que deve manter forças de defesaadequadas, perante a recusa de Pequim à renúncia do uso da força para conseguir a unificação com Taipé.