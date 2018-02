China vai cumprir meta de crescimento, diz PBoC

Zhou garantiu que a meta de crescimento do produto interno bruto (PIB) será atingida, ainda que o enfraquecimento do mercado imobiliário, os esforços do governo para combater a poluição e a desaceleração no setor industrial pesem sobre a economia no curto prazo. Os comentários foram feitos durante reunião do Fundo Monetário Internacional, em Washington, durante o final de semana e divulgados no site da autoridade monetária chinesa nesta segunda-feira.

Segundo o presidente do PBoC, o mercado de trabalho do país está mais forte do que o esperado e a inflação permanece sob controle. Além disso, Zhou garantiu que o PBoC vai continuar adotando políticas macroeconômicas adequadas e vai realizar reformas financeiras, intensificando a gestão de riscos. Fonte: Dow Jones Newswires.