China vai enviar três astronautas ao espaço por sete dias A China vai enviar três homens para o espaço durante sete dias, na sua próxima missão espacial tripulada, revelou hoje um jornal local, citando um alto responsável do programa espacial chinês. A data do vôo da Shenzhou VI, que deve ter lugar nos próximos dois anos, pode ser antecipada, segundo Xu Dazhe, director-geral adjunto da China Aerospace Science and Technology Corporation, citado pelo jornal Chengdu Wanbao. Segundo Xu, a nave Shenzhou VI deve ser maior do que a Shenzhou V, a bordo do qual o astronauta Yang Liwei efectuou14 vezes a volta à terra, entre 15 e 16 de outubro. Ele disse que, após o primeiro vôo espacial tripulado, o próximo objetivo da China será uma saída ao espaço, antes de construir a sua própria estação orbital.