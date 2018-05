China vai propor acordo comercial a líder sul-coreano

Uma fonte não identificada do ministério chinês do Comércio disse ao jornal que a negociação do acordo bilateral Pequim-Seul "provavelmente começará no primeiro semestre do ano".

Vizinhos da China veem com preocupação a modernização militar chinesa, e o jornal oficial sugeriu que as negociações comerciais - com a perspectiva de maior acesso a seus mercados e investimentos - poderiam ser uma forma de combater tais desconfianças.

"Particularmente com o rápido desenvolvimento da China alterando o equilíbrio relativo de poder entre os dois lados, surgiram nas relações sino-sul-coreanas problemas que precisam de atenção urgente", disse a edição internacional do Diário do Povo, órgão oficial do Partido Comunista chinês.

"Acima de tudo, há o problema da confiança política mútua", disse artigo de capa assinado por Zhang Liangui, importante especialista chinês em assuntos coreanos.

A questão da Coreia do Norte, com cujo regime a China tem uma relativa proximidade, também deve ser discutida na visita de Lee.