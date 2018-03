China vai retirar 4 milhões de pessoas da área de Três Gargantas Nos próximos 10 a 15 anos, a China vai realocar ao menos outros 4 milhões de pessoas da área da barragem de Três Gargantas, a fim de proteger a "segurança ecológica" da região, informou nesta quinta-feira a agência de notícias Xinhua. A usina de 25 bilhões de dólares perto de Chongqing, no sudoeste do país, ultrapassará Itaipu como o maior empreendimento hidrelétrico do mundo. Mas até mesmo autoridades que defenderam o projeto como uma maravilha da engenharia alertam agora que áreas próximas à usina estão pagando um alto custo ambiental. Elas citam a erosão e deslizamentos de terra em locais da região, conflitos sobre falta de terras e "deterioração ecológica causada por desenvolvimento irracional" como problemas. A usina, cuja construção inundou 116 cidades e desabrigou 1,4 milhão de pessoas, ainda está em construção, embora a imprensa estatal tenho afirmado que ficará pronta até o final de 2008, pouco depois dos Jogos Olímpicos de Pequim. "Mais de 4 milhões de pessoas atualmente morando no nordeste e sudoeste de Chongqing, onde Três Gargantas se estende por 600 km, serão encorajadas a mudar para a periferia urbana, cerca de uma hora de ônibus do centro de Chongqing", disse a agência Xinhua. Não há detalhes sobre a mudança de pessoas, mas Yu Yuanmu, vice-prefeito de Chongqing, afirmou que a segurança ecológica da área estaria sob risco devido à crescente população, segundo a Xinhua.