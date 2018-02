China: Vendas no varejo sobem 11,6% em setembro O indicador que mede as vendas no varejo da China registrou alta de 11,6% em setembro ante o mesmo mês do ano anterior, desacelerando-se em relação ao crescimento de 11,9% observado em agosto, na mesma base de comparação. As informações foram divulgadas pelo Escritório Nacional de Estatísticas do país.