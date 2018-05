China volta a criticar comitê do Nobel

O governo da China afirmou nesta quinta-feira, 10, que a "grande maioria" das pessoas no mundo é contrária à decisão do comitê do Nobel de premiar em 2010 o dissidente chinês Liu Xiaobo. O vencedor do Nobel da Paz está preso em seu país, e não deve comparecer à cerimônia de entrega, na sexta-feira, em Oslo, na Noruega.

"Essas pessoas no comitê do Nobel têm de admitir que elas são minoria. O povo chinês e a grande maioria das pessoas no mundo se opõem ao que eles fazem", disse uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores em Pequim.

Diversos sites noticiosos pareciam bloqueados hoje na China, um dia antes da cerimônia de entrega do Nobel da Paz para Liu. Os sites da rede norte-americana CNN, da britânica BBC e da emissora pública norueguesa NRK não estão sendo exibidos.

Liu está preso por subversão, após firmar uma carta pedindo abertura política na China. O governo chinês reclamou bastante do fato de ele ser agraciado com a honraria.