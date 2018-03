China volta a defender mais inspeções no Iraque A China voltou a pedir que o Iraque coopere imediatamente com os inspetores de armas internacionais e reiterou sua posição pacifista e favorável a uma solução no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU) para a crise iraquiana. Autoridades chinesas reconheceram ainda que observaram "alguma cooperação" por parte do governo iraquiano, pressionado pelos Estados Unidos para que se desarme imediatamente ou enfrente uma ação militar. A China ainda considera as inspeções de armas - e não a guerra - a melhor forma de se garantir a paz e a segurança regional, disse Zhang Qiyue, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país. "A China sempre acreditou que a questão iraquiana precisa ser solucionada no âmbito das Nações Unidas", disse Zhang. A China não havia feito mais nenhum pronunciamento oficial sobre o assunto desde a semana passada, quando seu chanceler, Tang Jiaxuan, discursou no Conselho de Segurança da ONU. As entrevistas coletivas de funcionários da chancelaria chinesa são um dos poucos meios de que a imprensa internacional dispõe para ter acesso às posições do governo da China.