China volta a elevar juro de título de 1 ano

Em sua operação semanal de mercado aberto desta terça-feira, o Banco do Povo da China (PBOC, na sigla em inglês) vendeu o equivalente a 24 bilhões de yuans (US$ 3,52 bilhões) em títulos de um ano a 1,9264%, acima do 1,8434% da semana passada, quando o banco fez a primeira elevação da taxa em cinco meses. O juro também ficou acima da faixa de 1,84% a 1,88% que os traders esperavam.

O aumento veio depois que o PBOC inesperadamente deixou inalterada, na última quinta-feira, a taxa de juros do título de três meses, outro instrumento de controle da liquidez de curto prazo. Uma semana antes, a instituição havia aumentado a taxa desse mesmo título pela primeira em cinco meses. As operações de mercado aberto do banco central chinês são realizadas às terças e quintas-feiras. As informações são da Dow Jones.