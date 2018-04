China volta a navegar perto de ilhas em disputa

Três embarcações de vigilância "ignoraram os avisos de nossos navios de patrulha e entraram em nossas águas territoriais pouco depois das 12h30, no horário local", afirmou a guarda costeira em comunicado. Os navios chineses estavam perto de Kubashima, uma das ilhas do arquipélago chamado de Senkaku pelos japoneses e de Diaoyu, pelos chineses.

Na terça-feira, quatro embarcações da China já haviam estado próximo às ilhas em disputa, onde permaneceram por aproximadamente seis horas, apesar dos alertas do Japão para que deixassem o local.

As tensões se acentuaram nos últimos meses sobre o controle das ilhas, cuja região é rica em peixes e estratégicas na rota de navegação no Mar da China Oriental. Além disso, acredita-se que a região abrigue reservas minerais. As informações são da Dow Jones.