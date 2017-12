China: vôo de espionagem será investigado O principal periódico militar da China diz, em sua edição de hoje, que Pequim tem o direito de ?investigar a fundo? tanto o avião de espionagem americano capturado quanto sua tripulação, detida em território chinês há uma semana. Artigo publicado no ?Diário do Exército de Libertação? também exige o fim de todos os vôos de espionagem americanos pela costa da China. O artigo dá a entender que os militares chineses querem que o governo do país adote uma linha-dura para com os EUA. Os militares americanos estão detidos desde a colisão de 1º de abril, quando a aeronave de espionagem EP-3E colidiu com uma caça chinês sobre o Mar do Sul da China.