Chinês escalou prédio de 88 andares. E vai ficar preso por 15 dias Um homem foi detido depois de escalar a Torre Jinmao, o edifício mais alto da China, com 88 andares, informou a polícia local nesta quinta-feira. A televisão mostrou imagens de Wang Huan, de 27 anos, acenando para a multidão que o observava enquanto ele subia pela torre prateada de 425 metros em Pudong, o novo distrito financeiro de Shangai. Huan não usava qualquer equipamento de segurança. A polícia colocou na base do edifício um tipo de colchão para amortecer uma possível queda. A escalada levou mais de uma hora. No topo do prédio, policiais o esperavam para prendê-lo. Wang foi acusado de ?violar a segurança pública? e vai ficar 15 dias na cadeia.