Chinês esfaqueia 28 crianças em jardim de infância

Um homem de meia-idade armado com uma faca feriu 28 crianças e três adultos em um jardim da infância na província de Jiangsu, no leste da China.

A maioria das crianças tinha quatro anos e pertencia à mesma classe.

Cinco pessoas estão hospitalizadas em estado crítico, segundo autoridades locais.

O autor do ataque foi preso. De acordo com a agência de notícias Xinhua, a polícia disse que se tratava de um homem desempregado de 47 anos e que ele portava uma faca de 20 centímetros.

Este foi o terceiro ataque do tipo em um mês no país.

Na quarta-feira, um professor que estava de licença para tratar de problemas mentais feriu 16 crianças e um funcionário em uma escola primária na província de Guangdong.

Cinco crianças ficaram gravemente feridas.

No mesmo dia, um outro homem foi executado por ter matado oito crianças no mês passado diante do prédio de uma escola elementar na província de Fujian.

Ele disse que estava chateado porque havia sido rejeitado pela namorada.

Segundo o correspondente da BBC em Xangai Chris Hogg, esta série de ataques causa grande preocupação na China, por se tratar, até agora, de um tipo de crime violento raro no país.

Segundo o correspondente da BBC em Xangai Chris Hogg, esta série de ataques causa grande preocupação na China, por se tratar, até agora, de um tipo de crime violento raro no país.

Já há pedidos para se intensificar a segurança em instituições de ensino, mas a medida é cara, afirmou Hogg.