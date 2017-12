Chinês que teve pênis arrancado recebe novo órgão Uma equipe de médicos da China reconstruiu o pênis de um homem de 35 anos conhecido como Zhen que teve o órgão genital arrancado por um cachorro quando era criança, informou neste sábado a agência estatal Xinhua. Na complicada reconstrução, os cirurgiões utilizaram ossos do quadril e tecidos e músculos do peito, criando um pênis de 14 centímetros. "Agora ele poderá ter uma vida sexual e sensações prazerosas, embora não tão intensamente como outras pessoas, já que ainda não tem testículos", explicou o cirurgião-chefe Zhang Jiming, do Hospital Sun Yat-sen, de Cantão. Durante todos esses anos, o paciente, que trabalha numa fábrica de maquinaria, sofreu danos psicológicos e fisiológicos, já que, além de não manter relações sexuais, tinha problemas no aparelho urológico, voz fina e quase nenhum cabelo.