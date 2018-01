Chinês se tranca em jaula para experimentar vida de leão Um artista chinês ficará duas semanas trancado em uma jaula em um parque natural para experimentar a sensação dos leões que são confinados pelo homem, informou nesta sexta-feira a agência estatal Xinhua. Ye Fu, poeta e artista, tenta transmitir à opinião pública como é importante proteger a fauna e flora, e para isso imitará o dia a dia dos leões trancados em um parque natural da província de Shandong, leste do país. Ye não ficará sozinho na jaula, já que uma jovem de 26 anos decidiu deixar o trabalho em Pequim e acompanhá-lo na experiência. Como leão, Ye não poderá falar, se limpar, ou trocar de roupa. O artista fará qualquer tipo de atividade, inclusive as fisiológicas, dentro da jaula, como os próprios felinos. A experiência se estende à nutrição de Ye e de sua acompanhante, que terão que se alimentar de carne de bezerro crua. "Passei uma tarde terrível após provar pela primeira vez a carne crua", explicou Ye em seu diário depois de começar a nova dieta, comendo meio quilo de carne. Embora os especialistas em nutrição tenham advertido do perigo que constitui a ingestão de carne crua, devido ao excesso de proteínas e às bactérias, Ye se mostrou mais perturbado pela dimensão psicológica da experiência. "Fiquei muito deprimido. Não eram só as náuseas e o fato de não poder ficar de pé, mas também ver todos esses leões lutando na jaula debaixo da minha", lamentou o artista. Ficar trancado em uma jaula não é a primeira atividade original de Ye, que em 2005 morou um mês em um ninho de aves em um arranha-céu do centro de Pequim, com o qual conseguiu "emergir da escuridão", segundo ele.