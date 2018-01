Chinesa bate recorde mundial de queda de dominó Uma chinesa de 24 anos derrubou 303.621 peças de dominó, batendo o mais persistente recorde de queda de dominó. Ma Lihua (na foto, com seu dominó), natural de Pequim, bateu o recorde de 19 anos do alemão Klaus Friedrich, que derrubou 281.581 peças na primeira metade da década de 80. "Houve um tempo no qual eu não me sentia bem, mas tinha um objetivo a atingir e perseverei", disse Ma, que se autodenomina uma "dominóloga". Ma revelou ter passado 13 horas por dia, durante sete semanas, montando as peças. Insetos e ratos atrapalharam bastante seu trabalho. Num determinado momento, um inseto causou a queda de 10.000 peças. Os organizadores procuraram meios de espantar os insetos dos arredores do Singapore Expo, onde Ma conseguiu a proeza, e também espalharam ratoeiras pela região. Foram necessários mais de quatro minutos para que fossem derrubadas as milhares de seqüências de pedras brancas, vermelhas e amarelas que revelaram as palavras "World Record" (Recorde Mundial).