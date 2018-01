Chinesa de 73 anos puxa caminhão com corda entre os dentes Uma mulher de 73 anos da cidade de Jinan, no leste da China, conseguiu movimentar um caminhão de 4,2 toneladas ao longo de 10 metros, puxando o veículo com uma corda entre os dentes, informou nesta quarta-feira, 7, a imprensa estatal. Wang há 33 anos estuda e pratica artes marciais. Suas proezas têm sido mostradas pela Televisão Central da China (CFTV), que fez dela uma celebridade em todo o país. Aos 66 anos, Wang já tinha sido notícia ao pegar um ladrão que tentou roubar sua bolsa, segundo o jornal China Daily. Ela perseguiu o assaltante, que ia de bicicleta, por um quilômetro. O China Daily também informa nesta quarta-feira que um homem de 83 anos ficou pendurando durante quase 40 minutos na parede externa de um prédio de Zhengzhou, no centro do país, preso por um prego. O cravo salvou a vida de Zhao, já que ele tinha caído da janela de sua casa quando estendia a roupa, e ficu preso pelas calças entre o quarto e o quinto andar. A polícia conseguiu resgatar finalmente o idoso, que sofreu ferimentos leves no acidente.