Chinesa é encontrada viva em escombros, 9 dias depois d tremor Uma mulher foi resgatada nove dias depois do terremoto que assolou o sudoeste da China, disse a mídia local na quarta-feira. Zeng Changhui foi encontrada em um túnel de uma usina hidrelétrica na cidade de Hongbai, perto do epicentro do terremoto de 12 de maio, disse a agência de notícias Xinhua. Pu Jinhui, médico que tratou dela, disse que a mulher sofreu múltiplas fraturas no braço direito, quadril e costas, segundo a Xinhua, acrescentando que ela já foi levada para uma hospital vizinho. O número de mortos e desaparecidos por conta do terremoto subiu para 74 mil na quarta-feira, com 247 mil feridos. (Por Nicholas Macfie)