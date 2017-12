Chinesa morre após ser mordida por um tigre em zôo Uma menina de 6 anos morreu ao ser mordida na cabeça por um tigre de dois metros de comprimento enquanto tirava fotos com o animal no interior da jaula, num jardim zoológico, informou nesta sexta-feira o jornal Nova Pequim. O acidente aconteceu na tarde de quinta-feira em Yuantongshan, em Kunming, capital da província de Yunnan. Ao fim de um espetáculo circense, as famílias faziam fila para tirar fotos no interior das jaulas com um dos felinos. Além de não contar com medidas de segurança, os visitantes tinham que pagar 15 iuanes (US$ 2) pela foto. Rui Xin, acompanhada de sua mãe, dos tios e duas primas, era de um povoado próximo a Kunming. As três meninas entraram na jaula para tirar fotos com o tigre, mas aparentemente o flash da câmera assustou o animal. Ele cravou sua garra na menina, abriu a boca e mordeu sua cabeça. A cabeça de Rui ficou presa na boca do tigre durante um minuto. A mãe e outras cinco pessoas espancaram o animal com paus e cadeiras para que ele soltasse a menina. A mãe foi ferida na mão por uma garra. Quando conseguiram libertar a menina, ela estava quase morta, devido aos danos no crânio e à grande quantidade de sangue que tinha perdido. Foi levada ao hospital, onde morreu. As autoridades do parque fecharam o circo e suspenderam todos os espetáculos. Mas na jaula ainda está pendurado o cartaz com os preços para fotos com o tigre. O diretor do jardim zoológico, Xu Xiaobo, explicou que a família será indenizada conforme a lei.