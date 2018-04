Chineses acham 29 corpos sob escombros de desmoronamento

As equipes de resgate encontraram 29 corpos sob os escombros provocados por um desmoronamento de terras na província de Hubei, no centro da China, informou neste sádado a agência estatal de notícias "Xinhua". A maioria das vítimas estava dentro de um ônibus, no qual viajavam 31 pessoas. O veículo foi descoberto ontem, três dias depois do deslizamento de terra na construção de um túnel ferroviário. Um operário que trabalhava na obra morreu e dois estão desaparecidos. Entre os passageiros do ônibus estavam um bebê de 4 meses, duas crianças de 2 anos, e outra de 8. As equipes de resgate continuam buscando os desaparecidos, mas as esperanças de achar sobreviventes são praticamente nulas. O acidente aconteceu perto da represa das Três Gargantas, o maior projeto hidrelétrico do mundo. Em setembro, especialistas e funcionários chineses reconheceram pela primeira vez que a obra causou um impacto "notavelmente adverso" na área de 600 quilômetros quadrados ao seu redor, com poluição e deslizamentos de terra.