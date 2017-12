Chineses celebram a chegada do Ano do Porco Os chineses comemoram neste domingo a chegada do Ano Novo, marcado no horóscopo pelo signo do porco, com uma ensurdecedora queima de fogos em todas partes de Pequim - um espetáculo pirotécnico que continuará nas próximas noites. Os chineses lotaram templos, queimaram incensos e lançaram moedas ao fogo, com a esperança de assegurar a boa sorte no ano 4704. O porco é um dos 12 animais que compõem o ciclo de 12 anos do zodíaco chinês. De acordo com a astrologia chinesa, aqueles nascidos no Ano do Porco são gentis, honestos, trabalhadores e leais. Também são pessoas sortudas, motivo pelo qual muitos chineses preferem ter filhos no Ano do Porco. Em toda a China, multidões celebraram na noite do sábado e madrugada adentro com fogos de artifícios - uma antiga tradição de ano novo para espantar o azar e os maus espíritos. Em uma tradicional feira no Parque Ditan, em Pequim, grupos fizeram apresentações de dança e canto. Os vendedores ofereciam bolos de carne de porco e várias outras iguarias. Os chineses calculam os dias do ano a partir das fases da Lua e também das rotações do Sol ao redor da Terra. Por isso, o Ano Novo chinês não tem uma data fixa de comemoração. Embora não haja registro de acidentes graves, 125 pessoas ficaram levemente feridas devido aos fogos, que provocaram 114 pequenos incêndios, segundo a agência oficial Xinhua. Taiwan, Coréia do Sul e Coréia do Norte também festejaram a chegada do ano novo. Em Hong Kong, as ruas, normalmente lotadas, ficaram vazias, já que as pessoas se reuniram com suas famílias para grandes banquetes com frango, vegetais, camarões e porco. Os templos ficaram lotados, e permaneceram com nuvens de fumaça causadas dos incensos. Na Disneylândia de Hong King, os costumes ocidentais foram deixados de lado e os personagens comemoraram o ano novo vestidos a caráter.