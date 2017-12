Chineses construirão túnel ferroviário sob os Andes Os governos da Argentina e da China assinaram um importante protocolo que beneficiará também o Brasil. Pelo acordo, assinado entre os ministros de Planejamento, Julio De Vido, e o presidente da Corporação Nacional Chinesa de Engenharia para o Exterior (Covec), Fang Yuan Ming, a China construirá um túnel ferroviário de 13,9 quilômetros que reduzirá a distância do Corredor Bioceânico Central, entre Porto Alegre, no Brasil, e Coquimbo, no Chile, passando por cinco províncias argentinas. O projeto de infra-estrutura que custará US$ 250 milhões vai facilitar as exportações do Mercosul à China, e será construído por empresas chinesas, conforme o protocolo. As informações oficiais sobre o assunto não detalham a fonte do financiamento para a obra.