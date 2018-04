Chineses deixam Guantánamo

Quatro muçulmanos chineses que estavam presos em Guantánamo foram soltos ontem e levados para as Ilhas Bermudas, no Oceano Atlântico, onde passarão a viver após um acordo entre os governos dos EUA e do arquipélago. Washington afirmou que havia meses vinha procurando um país que aceitasse os ex-detentos uigures e disse que não os repatriou por receio de que eles fossem perseguidos na China, já que Pequim os considera terroristas. O reassentamento dos quatro chineses faz parte da estratégia do governo de Barack Obama para fechar Guantánamo. Na quarta-feira, a Ilha de Palau, no Pacífico, concordou em receber todos os uigures que estão na prisão em Cuba. Com a libertação dos 4, ontem, agora restam 13 chineses muçulmanos entre os detentos. A libertação dos uigures provocou críticas da China e da Grã-Bretanha, já que as Bermudas são um território ultramarino britânico. Pequim voltou a pedir que os EUA repatriem os uigures detidos em Guantánamo e criticou o envolvimento de um terceiro país no caso. O governo britânico disse estar preocupado com o fato de as Bermudas terem recebido os chineses, que não têm passaporte e por isso não podem sair do arquipélago. "O governo das Bermudas deveria ter consultado Londres antes de aceitar (os uigures)", disse o porta-voz da chancelaria britânica. Segundo o Departamento de Estado dos EUA, a secretária Hillary Clinton discutiu o assunto com o chanceler britânico, David Miliband. Os uigures chegaram ao aeroporto das Bermudas ontem pela manhã e agradeceram ao governo e à população. "Como crescemos sob o comunismo, sempre sonhamos em viver em paz e trabalhar em uma sociedade livre como essa", disse o ex-detento Abdul Nasser. Segundo os advogados dos quatro - que ficaram presos 7 anos até serem julgados e inocentados pelos EUA -, eles integrarão um programa de trabalho para estrangeiros promovido pelo governo das Bermudas. Os 17 uigures foram capturados pelos EUA durante a invasão no Afeganistão em 2001, logo após o 11 de Setembro. Segundo os advogados dos uigures, eles nunca participaram de atividades hostis e foram vendidos para os EUA por caçadores de recompensa. Em 2006, cinco uigures libertados de Guantánamo foram para Albânia.