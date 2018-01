Chineses enviarão 12 bilhões de mensagens de celular em uma semana Cerca de 12 bilhões de mensagens de celular serão enviadas pelos chineses durante a semana que dura a Festa da Primavera, que começou ontem com o ano novo lunar, previu hoje o Ministério da Indústria da Informação. A cifra é um bilhão superior à registrada no ano passado nas mesmas datas, o que mostra a popularidade deste meio de comunicação no gigante asiático. No ano passado os usuários de telefones móveis enviaram aproximadamente 25 bilhões de mensagens por mês, quase 50% a mais que em 2004. De acordo com dados do Ministério, 393 milhões de chineses têm celulares. Para 2006, esse número deve aumentar em cerca de 50 milhões. Durante o último plano qüinqüenal de governo (2001-2005) os benefícios do setor de telecomunicações na China cresceram 13,4% ao ano, com um incremento anual de 100 milhões de novo assinantes de linhas telefônicas (fixas ou móveis).