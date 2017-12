Chineses inspecionam avião americano A espionagem continua. Desta vez, americanos utilizaram um de seus satélites de espionagem para fotografar funcionários chineses examinando detalhadamente o avião EP-3E, que se acidentou no domingo na ilha chinesa de Hainan, segundo fontes oficiais em Washington. Segundo as mesmas fontes, pelas imagens não se pode estabelecer se funcionários chineses tentaram remover do avião instrumentos sofisticados. Considerando que Hainan cumpra uma função estratégica no desenvolvimento militar chinês, disseram as fontes, é fácil imaginar que foram enviados a ilha especialistas em espionagem e no tipo de aeronave que se acidentou.