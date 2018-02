Chineses no Brasil arrecadam ajuda para vítimas de terremoto

A Associação Chinesa no Brasil lançou nesta quarta-feira, 14, uma campanha para arrecadar fundos de auxílio às vítimas do terremoto que atingiu a China na segunda-feira. Por meio de uma conta corrente que será divulgada no site da associação, os brasileiros e toda a comunidade chinesa no País poderão ajudar. Veja também: Site da campanha Vítimas aguardam ajuda na China; grávida é resgatada com vida China eleva para 15 mil o número de mortos em terremoto Entenda como acontecem os terremotos Vídeo com imagens do terremoto De Pequim, Cláudia Trevisan fala sobre o terremoto O tremor, que deixou mais de 15 mil mortos segundo o último balanço do governo chinês, foi muito sentido pela comunidade chinesa no Brasil, disse ao estadao.com.br o presidente da Associação, Fernando Uo. O presidente acrescentou que a arrecadação não tem uma meta definida. As doações serão recolhidas até a semana que vem, quando a ajuda será enviada às operações de resgate na China. "A campanha é voltada principalmente a nossa comunidade, mas sabemos que brasileiros também ajudarão. Toda ajuda é bem-vinda", destacou. Além da campanha de doações financeiras, a Associação ainda anunciou que o Consulado Geral da China em São Paulo criou um canal para divulgação de informações e auxílio. Os familiares e amigos das vítimas poderão ser atendidos em dois telefones. Consulado Geral da China em São Paulo (11) 9658-7340 / 9659-6806