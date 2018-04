Chineses sequestrados no Egito são libertados

A China antes havia se declarado "chocada" pelo sequestro de 29 trabalhadores chineses por rebeldes do Estado sudanês de Kordofan do Sul, para onde Pequim enviou uma delegação encarregada de negociar a libertação do grupo.

Segundo a Xinhua, os 25 trabalhadores (24 operários de uma fábrica de cimento da península do Sinai, mais um tradutor) foram soltos em boas condições. Os sequestradores exigiam a libertação de ativistas beduínos presos, segundo fontes tribais.

A Xinhua disse que o sequestro durou 15 horas.

Os casos do Sinai e do Sudão ilustram os crescentes riscos aos quais os chineses se expõem por conta da sua crescente presença global, e do fato de Pequim explorar recursos e oportunidades empresariais em regiões perigosas, geralmente desprezadas por companhias ocidentais.

(Por Sui-Lee Wee)