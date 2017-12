Chineses voltam a reclamar de soja brasileira Um dia depois de o brasileiro ter definido regras rígidas para o embarque de soja, a China, maior cliente do País para o produto, voltou a encontrar problemas de contaminação em pelo menos dois embarques do Brasil. Segundo estimativas da iniciativa privada, o embargo da China e a queda dos preços da soja no mercado internacional resultaram em prejuízo de US$ 1 bilhão ao País. Desde o mês passado, a China já suspendeu a compra de soja brasileira proveniente de oito empresas - Noble Grain, Cargill, Irmãos Trevisan, Bianchini, ADM, Louis Dreifus, Cargill Internacional e Libero Trading ? e devolveu 239 mil toneladas de grãos brasileiros, por estarem misturados sementes a tratadas com agrotóxico. Hoje, funcionários do porto e fiscais sanitários das cidades de Xiamen e Qinhuangdao informaram que ainda não foi decidido se os grãos serão devolvidos. Porém, de acordo com as autoridades de Xiamen, é provável que sim. Segundo fontes de mercado, os carregamentos seriam Chinatex, uma trading chinesa, e haveria um terceiro navio sob suspeita. Regras mais rígidas Ontem, o Ministério da Agricultura anunciou que só será permitido o embarque de soja em que a análise visual detectar até uma semente tratada por fungicida por quilo de grãos. "Se o número de amostras em função do volume do lote for de 10 quilos, então para esses 10 quilos serão tolerados 10 grãos", explicou o ministro Roberto Rodrigues. A avaliação do mercado é de que a medida pode ser demais para as empresas e de menos para a China. Os Estados Unidos, por exemplo, permitem três sementes com fungicida para um quilo de grãos. Os importadores chineses, por outro lado, exigem que a soja não tenha uma semente sequer. "O custo vai aumentar, o que pode restringir a exportação", afirmou o vice-presidente da Caramuru Alimentos, César Borges de Sousa. "Acho desnecessário conceder mais que os EUA." De acordo com Sousa, da Caramuru, convém avaliar se ainda compensa atender à China. "Não podemos ficar escravos de exigências descabidas." A empresa não exporta para o mercado chinês. O principal destino de sua soja é a Europa. O executivo disse que a situação chinesa causa grande incerteza: "Quem vendeu, não sabe se desembarcará e quem desembarcou não sabe se vai receber." O governo chinês cortou o crédito de processadores de soja, que buscam cancelar importações.