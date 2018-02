Chipre: dois maiores bancos limitam saques diários Os dois maiores bancos cipriotas, o Banco do Chipre e o Banco Popular do Chipre (também conhecido como Laiki) impuseram limites aos saques em seus caixas eletrônicos, disse hoje uma autoridade do Banco Central do Chipre. De acordo com Georgios Georgiou, o presidente de Comunicação do banco central, o limite para os dois bancos foi estabelecido em 100 euros (US$ 130) por dia.