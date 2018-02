Chipre: reunião do Eurogrupo é adiada A reunião de ministros de Finanças da zona do euro (Eurogrupo) sobre a situação do Chipre, que deveria ter começado às 14h (de Brasília), está atrasada e deverá ter início às 16h, anunciou há pouco o Conselho Europeu. De acordo com autoridades da zona do euro, o encontro foi adiado devido à antecipação de conversas entre o presidente do Chipre, Nicos Anastasiades, e autoridades da troica, formada pelo Banco Central Europeu, Comissão Europeia e Fundo Monetário Internacional.