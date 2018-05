Chipre teme possível onda de refugiados da Síria

O governo libanês não anunciou nenhuma ação para lidar com uma possível onda de refugiados, mas o chanceler cipriota, Markos Kyprianu, disse que outros países vizinhos elaboram planos de contingência para tal eventualidade. A ilha do Chipre, que faz parte da União Europeia (UE), fica 110 quilômetros ao leste do litoral sírio.

A repressão do governo sírio aos protestos, que irromperam em 18 de março, já deixou mais de 450 mortos, segundo grupos de defesa dos direitos humanos. Kyprianu disse que a UE precisa apoiar os países membros do sul do bloco, que estão lidando sozinhos com o impacto das imigrações provocadas pelas revoltas e problemas políticos no Oriente Médio e Norte da África. As informações são da Associated Press.