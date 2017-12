Chirac acusa Israel de destruir Autoridade Palestina O presidente da França, Jacques Chirac, acusou hoje Israel de estar "destruindo o que resta da Autoridade Palestina (AP)" ao lançar ataques militares contra a Cidade de Gaza e Cisjordânia. A situação em Israel e nos territórios palestinos "atualmente é a mais trágica dos últimos 14 meses", afirmou Chirac durante uma reunião de gabinete, segundo a porta-voz do presidente, Catherine Colonna. "Em resposta aos terríveis atos terroristas em Jerusalém e Haifa, os quais a França condena sem reservas, o governo israelense está destruindo o que restou da Autoridade Palestina e dos acordos de Oslo (que deram início ao processo de paz no Oriente Médio em 1993)", afirmou Chirac. Israel atacou ontem quartéis-generais do líder palestino na Cidade de Gaza e Cisjordânia em retaliação aos atentados suicidas do último final de semana, nos quais 25 israelenses foram mortos. Dois palestinos foram mortos durante a retaliação de ontem e três mísseis atingiram instalações da Autoridade Palestina.