Chirac alerta para ressentimento dos iraquianos O presidente da França, Jacques Chirac, alertou neste domingo para o ressentimento da maioria dos iraquianos com as tropas de ocupação lideradas pelos Estados Unidos e alertou para a urgência da transferência do poder para um governo soberano no Iraque. As declarações de Chirac foram feitas durante uma visita do primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, a Paris, onde os dois deixaram para trás as diferenças com relação à invasão do Iraque para celebrar a União Européia. Os dois participaram de um debate com estudantes franceses e britânicos sobre o futuro da Europa e a situação da ocupação do Iraque.