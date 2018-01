Chirac anuncia apoio a Sarkozy na briga pela Presidência O presidente francês, Jacques Chirac, anunciou nesta quarta-feira, 20, seu "apoio" a Nicolas Sarkozy na campanha para sucedê-lo no Palácio do Eliseu nas eleições de abril e maio de 2007. Em uma breve declaração televisionada, Chirac disse que dará "seu voto e apoio" a Sarkozy, candidato da conservadora e governante União por um Movimento Popular (UMP) nas eleições presidenciais. Chirac disse ainda que aceitou a decisão de Sarkozy de deixar o governo no dia 26 para se dedicar "totalmente" à campanha eleitoral. Chirac disse ainda que é "natural" que ele ofereça seu apoio a Sarkozy. Além disso, o presidente francês anunciou em um programa de televisão que Sarkozy deve deixar o cargo de ministro do Interior na próxima segunda-feira, 26. O primeiro turno das eleições acontecem em 22 de abril. A campanha de Sarkozy se baseia em quebrar com o passado francês e reformar a economia estagnada. "O UMP decidiu apoiar Nicolas Sarkozy na corrida presidencial por conta de suas qualidades", disse Chirac. Uma pesquisa local divulgada nesta quarta-feira apontou que Sarkozy lidera as intenções de voto com 52% e é seguido do socialista Segolene Royal, que possui 48%. A margem de erro é de três pontos percentuais para cima ou para baixo.