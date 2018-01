Chirac anuncia composição de seu novo governo Amanhã, 8 de maio, dia do Armistício da 2ª Guerra Mundial, o presidente reeleito da França, Jacques Chirac, vai depositar uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido, no Arco do Triunfo, ladeado por um novo primeiro-ministro, Jean-Pierre Raffarin, e uma ministra da Defesa, Michelle Alliot Marie. É a primeira vez que uma mulher ocupa essa função na França. O novo chefe do governo anunciou nesta segunda-feira a constituição de um gabinete de centro-direita muito renovado, pois dos 27 ministros e secretários de Estado nomeados pelo presidente da República sob proposição do primeiro-ministro, 21 jamais exerceram funções ministeriais. Com esse "governo de missão", o presidente Chirac imagina vencer as eleições legislativas de 9 e 16 de junho e garantir a sobrevivência da equipe - pois, se a vitória for da esquerda, vai prevalecer, outra vez, o sistema de coabitação. Hoje, o primeiro-ministro Raffarin anunciou que pretende mudar os métodos de administrar, governando com "menos pretensão e menos arrogância". Ele indicou como metas principais de seu governo "o restabelecimento da autoridade do Estado e a promoção do diálogo social". Raffarin confirmou que a escolha de seus ministros foi um trabalho de equipe que mobilizou muitas competências. Trata-se de uma referência ao presidente Jacques Chirac, que teve uma forte influência na escolha dos ministros, mas também de uma eminência parda desse governo, o ex-primeiro-ministro Alain Juppé, que, mesmo não tendo aceitado participar diretamente da administração, influiu muito em sua formação. Decepcionado por não ter sido escolhido primeiro-ministro, como era esperado por muitos, o deputado Nicolas Sarkozy, do partido de Chirac, a RPR, teve como prêmio de consolação a condição de número dois do governo, assumindo a direção de um superministério, o do Interior, Segurança Interna e Liberdades Públicas. Isso confirma a intenção do chefe de Estado de iniciar um combate imediato à violência urbana, que vem aumentando no país. Essa é a prioridade do governo, tão anunciada durante a campanha presidencial. Normalmente, o ocupante do Ministério da Economia surge como uma espécie de "segundo-primeiro-ministro". Mas desta vez, o titular da pasta não é político, e sim um homem da sociedade civil, Francis Mer, atual presidente do grupo Usinor-Sacilor, primeira empresa siderúrgica do planeta. Ele terá a incumbência de enfrentar a guerra comercial do aço deflagrada entre os Estados Unidos e a Europa, e que envolve também países emergentes, como o Brasil. Outros homens próximos de Raffarin e Juppé ocupam outros postos-chave do governo: François Fillon, ministro dos Negócios Sociais e do Trabalho; Dominique Perben, ministro da Justiça; Hervé Guymard, da Agricultura. O secretário-geral da presidência da república, homem da confiança do presidente, Dominique de Villepin, foi nomeado ministro de Relações Exteriores, substituindo Hubert Védrine, que permaneceu nessa função durante os cinco anos de Lionel Jospin. O médico e deputado liberal Francois Mattei, especialista em problemas de genética, assume o Ministério da Saúde. Roselyne Bachelot, porta-voz de Jacques Chirac na campanha, é a nova ministra da Ecologia e do Ambiente. Quanto ao Ministério da Cultura, será ocupado pelo diretor do Centro Pompidou, Jean-Jacques Aillagon. Finalmente, o ministro da Educação é também um nome apolítico, o filosofo Luc Ferri. Os demais são secretários de Estado e ministros delegados, representando os partidos centrista, liberal e gaullista, que apoiaram a candidatura do presidente.