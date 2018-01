Chirac anuncia futuro político em discurso na França O presidente francês, Jacques Chirac, revelará, na noite de domingo, em discurso transmitido pela televisão seu futuro político, que segundo todos os analistas passa por sua não candidatura a um terceiro mandato à chefia do Estado. O discurso do presidente, previamente gravado, será exibido por rádio e televisão às 19h (16h de Brasília), durará 15 minutos e, além de seu projeto pessoal, Chirac falará sobre outros assuntos da política nacional e internacional, segundo a imprensa local. O discurso acontecerá um dia antes dos 40 anos da primeira vitória eleitoral de Chirac, que ocorreu em 12 de março de 1967 nas legislativas, quando foi eleito deputado. Caso se confirme sua não candidatura às eleições Presidenciais, Chirac, de 74 anos, porá fim a uma longa carreira política culminada com doze anos à frente do país. Segundo fontes próximas a ele, o presidente não dará explicitamente seu apoio ao candidato conservador, Nicolas Sarkozy. "Não se deve misturar as coisas, isso virá mais tarde", afirma uma fonte citada pelo jornal "Le Journal du Dimanche", que assegura que o presidente quer se dirigir aos franceses, acima das diferenças partidárias. Na mesma publicação, Sarkozy, que se reuniu em duas ocasiões com Chirac nos últimos dias, assegura que receber o apoio do atual presidente seria "um evento político importante". O ministro do Interior e candidato conservador assegurou que a opinião de Chirac "terá peso", por causa de sua experiência no cargo.