Chirac anuncia substituição do CPE por sistema de inserção O presidente da França, Jacques Chirac, anunciou nesta segunda-feira, em um breve comunicado, que o Contrato de Primeiro Emprego (CPE) será substituído por um mecanismo a favor da inserção profissional dos jovens com dificuldades para entrar no mercado de trabalho. A decisão foi anunciada no Palácio do Eliseu após uma reunião do chefe de Estado com o primeiro-ministro Dominique de Villepin, membros do gabinete e dirigentes do partido conservador governante, UMP. Trata-se de uma tentativa de sair da crise social e política criada pelo CPE.