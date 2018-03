Chirac bateria Le Pen por 81% a 19%, diz pesquisa Uma pesquisa divulgada hoje pelo jornal Le Parisien apurou que o atual presidente da França, Jacques Chirac, tem a preferência de 81% dos eleitores. O candidato de extrema direita, Jean-Marie Le Pen, teria 19% dos votos, segundo a sondagem. Outros 29% dos entrevistados manifestaram intenção de se abster, votar em branco ou nulo. Essa é a primeira pesquisa de intenção de voto publicada desde o primeiro turno das eleições, no domingo passado, quando os institutos de sondagem não previram a passagem de Le Pen para o segundo turno, superando o primeiro-ministro francês, o socialista Lionel Jospin. O instituto CSA recorda, em uma nota que acompanha a pesquisa, que "as intenções de voto traduzem a força eleitoral no momento em que é feito o estudo". O segundo turno na França ocorre em 5 de maio.