Chirac confirma que não debaterá com Le Pen O presidente da França, Jacques Chirac, afirmou que não participará do debate pela televisão com o candidato Jean-Marie Le Pen, de extrema direita. "Confrontado com intolerância e ódio, nenhum debate é possível", declarou Chirac, durante um comício na cidade de Rennes, no oeste da França. "Assim como eu não aceitei, no passado, de aliança com a Frente Nacional, não aceitarei um debate com este líder no futuro", salientou. Le Pen, por sua vez, rebateu as críticas de seu adversário e chamou Chirac de "um deus do Monte Olimpo que não quer debater com um simples mortal". As informações são da Dow Jones.