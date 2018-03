Chirac convida Brasil a integrar grupo em favor da África O presidente da França, Jacques Chirac, convidou nesta terça-feira o Brasil a integrar um grupo de países que se engajar em iniciativas em prol do desenvolvimento da África. A informação foi dada pelo ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, ao fazer um balanço da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Europa. Segundo Amorim, Chirac tranquilizou as autoridades brasileiras, de forma humorada, sobre os eventuais ônus dessa participação. "O ministro da Fazenda pode ficar tranquilo; a gente não quer dinheiro, quer a militância do Brasil", comentou Chirac, conforme o relato de Amorim. O grupo liderado pela França, sob a denominação de "Nova parceria econômica para o desenvolvimento da África", será integrado pelos países do G-8, mais o Brasil. No encontro que teve hoje com Lula, Chirac comprometeu-se a apoiar a reivindicação brasileira de um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e apoiou a proposta de criação de um fundo internacional contra a fome, formulada pelo presidente brasileiro no Fórum Econômico Mundial em Davos. Lula e Chirac também concordaram em acelerar as negociações para a implantação do bloco Mercosul-União Européia. Veja o índice de notícias sobre o Governo Lula - Os primeiros 100 dias Veja o índice de notícias sobre a transição e a Presidência