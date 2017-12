Chirac critica governo da Costa do Marfim O presidente da França, Jacques Chirac criticou o governo da Costa do Marfim, qualificando-o como "um regime questionável", e comentou que a onda de violência antiocidental no país africano poderia resultar em "anarquia". Chirac garantiu que a França não tem planos de retirar os cerca de 4.000 soldados de uma força de paz enviada à Costa do Marfim. A violência na nação africana começou na semana passada, depois que um ataque aéreo do governo resultou na morte de nove soldados franceses no norte do país, uma região controlada por rebeldes. "Não queremos permitir que a situação resulte em anarquia ou em um regime de natureza fascista", disse Chirac na cidade francesa de Marselha sem mencionar especificamente o atual presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo.