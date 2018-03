Chirac defende nova resolução da ONU contra o Iraque O presidente francês, Jacques Chirac, reiterou nesta quarta-feira sua recusa de usar automaticamente a força contra o Iraque, caso Bagdá não respeite as condições para a inspeção de armas. Defensor de uma nova resolução da Organização das Nações Unidas (ONU), Chirac manifestou sua posição em entrevista à Rádio Oriente, concedida antes de partir para uma visita ao Oriente Médio. A confirmação da posição francesa coincide com a abertura de um debate público sobre o Iraque no Conselho de Segurança da ONU ainda dividido sobre a situação. Washington, segundo o secretário de Estado americano, Colin Powell, está analisando "novas idéias" francesas para um reforço das condições do desarme iraquiano, que poderiam destravar a situação nas Nações Unidas (ONU). "Washington insiste em uma resolução que permitira lançar automaticamente uma ação militar, caso considere que as condições das inspeções não são respeitadas por Bagdá. A França é totalmente contra a isso", afirmou Chirac. Para o presidente francês, "existe um perigo potencial na presença, provável ou possível, de armas de destruição em massa em mãos dos iraquianos". No entanto, segundo Chirac, o objetivo "é desarmar o Iraque e não trocar o regime".