Chirac demite chefe do serviço secreto O presidente da França, Jacques Chirac, demitiu nesta quarta-feira o chefe do serviço secreto (equivalente à CIA americana), Jean-Claude Cousseran, e o substituiu por Pierre Brochand, de 61 anos, ex-embaixador da França em Portugal. Segundo o jornal Le Monde, Cousseran permitiu "investigações ilegais" sobre as finanças do presidente durante o governo socialista anterior do ex-primeiro-ministro Lionel Jospin.