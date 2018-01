Chirac deve manter Raffarin apesar de derrota eleitoral Apesar das proporções do desastre eleitoral de domingo, o presidente francês, Jacques Chirac, está decidido a manter em seu cargo o primeiro-ministro Jean-Pierre Raffarin. Pelo menos até as eleições européias de junho, quando serão escolhidos os deputados do Parlamento Europeu. Após a eleição, os partidos da direita republicana controlam agora apenas 1 das 22 regiões francesas e a aliança de esquerda, 20 (a Córsega permanece indecisa). Hoje, Chirac se reuniu com Raffarin por uma hora, mas o teor da conversa não foi divulgado. O porta-voz de Chirac só anunciou que os chefes de Estado e de governo trabalhavam conjuntamente na preparação de "medidas que deverão ser anunciadas nos próximos dias" - uma forma de dizer que Raffarin estava associado a essas decisões, isto é, uma ampla reforma ministerial. Raffarin não apresentou pedido de demissão, como normalmente fazem os chefes de governo quando sofrem fortes derrotas eleitorais. Hoje, ele trabalhou o dia todo recebendo ministros, deputados e fazendo telefonemas sobre a formação do novo gabinete.