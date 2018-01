Chirac discute anti-semitismo em reunião de emergência O presidente francês, Jacques Chirac, e o primeiro-ministro Jean-Pierre Raffarin terão amanhã uma reunião de emergência com seus ministros do Interior, Justiça e Educação para discutir o combate ao anti-semitismo, antes de receber líderes da comunidade judaica do país, que soma 600 mil pessoas e é a maior da Europa. A decisão foi anunciada depois de um ataque incendiário a uma escola judaica, ontem, num subúrbio de Paris. Não houve vítimas.