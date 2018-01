Chirac diz a Sharon que França não é anti-semita O presidente francês, Jacques Chirac, afirmou hoje ao primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, que a relação entre seus países sofrerá "conseqüências" caso não seja suspensa uma campanha apresentando a França como um país anti-semita, informou a porta-voz presidencial. Num telefonema a Sharon, Chirac falou "com força contra a campanha", disse a porta-voz Catherine Colonna. "No momento em que a França manifestou-se maciçamente contra o racismo, a xenofobia e o anti-semitismo, esta campanha não é aceitável", teria dito Chirac. Ele acrescentou que tal campanha não continuará "sem consequências", afirmou Colonna. Chirac foi reeleito no domingo com uma avassaladora vitória sobre o candidato da extrema direita Jean-Marie Le Pen, que já foi condenado por racismo e anti-semitismo. Há muito, Israel percebe a França como pró-árabe e parcial na questão palestina.