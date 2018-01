Chirac e Bush se reunirão à margem do G-8 O presidente da França, Jacques Chirac, irá reunir-se na próxima segunda-feira com seu colega americano, George W. Bush, num encontro à parte da reunião de cúpula do G-8, em Evian. Esse será o primeiro encontro entre Chirac e Bush desde a tensão gerada pela divergência com relação à guerra promovida pelos Estados Unidos contra o Iraque, informou o Palácio do Eliseu. O G-8 reúne as sete maiores economias industrializadas, e a Rússia. Os dois presidentes não mantêm um encontro bilateral desde novembro, embora tenham mantido contatos telefônicos nas semanas recentes. A França está tentando superar o desentendimento entre Paris e Washington sobre a guerra que resultou na deposição do regime de Saddam Hussein. A França liderou a oposição à guerra. A porta-voz de Chirac, Catherine Colonna, disse que os dois presidentes provavelmente irão encontrar-se na segunda-feira pela manhã, antes de Bush deixar o encontro de cúpula do G-8 no final do dia. A reunião do G-8 começa no domingo e termina na terça-feira. Colonna disse que Bush deixará o encontro mais cedo para viajar ao Oriente Médio e depois retornar a Washington até 5 de junho.