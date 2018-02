Chirac e enviado da ONU conversam sobre Iraque O enviado da ONU ao Iraque, Lakdar Brahimi, disse neste sábado que são boas as possibilidades de uma transferência de poder em Bagdá da autoridade de ocupação americana para um governo que tenha maior legitimidade aos olhos dos iraquianos. Brahimi, encarregado de elaborar um plano para a transição política no Iraque, disse que o novo governo interino terá poderes restritos. O representante das Nações Unidas discutiu com Chirac sua proposta de uma conferência nacional em julho e a eleição de uma assembléia consultiva junto com o governo de transição até as eleições de 2005. "Sugerimos a criação de uma assembléia consultiva que surja desta conferêcia nacional", disse o enviado. Esta é a data prevista para a entrega do poder aos iraquianos. Os EUA disseram que proporão uma resolução na ONU que autorize a presença de novas tropas de paz assim que o secretário-geral da organização, Kofi Annan, aprovar o plano de Brahimi. O secretário de Estado americano, Colin Powell, disse na sexta-feira que confia em que seja aprovada uma resolução durante as dez semanas que faltam para a transferência do poder no país árabe ocupado.